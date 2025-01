KRISTLIK MIGRATSIOON «Kultuurilise läheduse» seadusepügal kasvatab Leedus hoogsalt sisserännet Filipiinidelt

Leedu rändeameti direktori Evelina Gudzinskaitė sõnul on Filipiinide migrantide arvu kasv seotud riigi rahvastikupoliitikaga. «Eelmine parlament võttis vastu resolutsiooni Leedu demograafia ja immigratsioonipoliitika kohta, milles sätestati põhimõte, et meie rändevood peaksid olema mitmekesisemad ja et eesmärk peaks olema meelitada siia rohkem välismaalasi Leedule kultuuriliselt lähedasematest riikidest,» ütles ta BNSile. «Üheks selliseks kultuuriliselt lähedasemaks riigiks on tunnistatud Filipiinid, seal on suur kristlike elanike osakaal.»