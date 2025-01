Egiptuse juht tõmbas Trumpi Gaza elanike deporteerimise plaanile vee peale

Trump sõnas möödunud laupäeval, et on rääkinud Jordaania kuninga Abdullah II-ga, arutamaks plaani võtta riigis vastu rohkem Gazast pärit palestiinlasi. «Tahaksin, et Egiptus võtaks inimesi. Ja tahaksin, et Jordaania võtaks inimesi,» sõnas Trump, kelle sõnul võiks Gaza elanike ümberasumine olla kas ajutine või pikaajaline.