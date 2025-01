Põhjanaabrite rahvusringhääling asus hoolega kärpima

Tegemist on erakordselt suurte muutustega, mille mõju selgub lõplikult alles protsessi käigus, tõdes endine Yle ajakirjanik ja seal kunagi eetris olnud «Silminnäkijä» («Pealtnägija») saate produtsent Hannele Valkeeniemi, kes praegu töötab Soome Instituudi juhatajana.

Tema sõnul on umbes poolte tööta jäävate inimeste näol tegemist pensioniealistega, kelle töökohti edaspidi ei täideta. Valkeeniemi rääkis, et praegu toimuv meenutab mõneti aegu, mil Yle uudised, päevakajalised saated ja sport moodustasid ühe toimetuse. «Siis need eraldati mingil hetkel ja nüüd pannakse tagasi kokku,» ütles ta.