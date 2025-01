Vilniuse kaubalennuki katastroofi võis põhjustada piloodi apsakas

Väljaande teatel oli uurijate laual mitu versiooni lennuki allakukkumise põhjustest. Teiste seas räägiti võimalikust tehnilisest rikkest, välistest teguritest ja maandumist takistanud jõududest. Nüüd on aga uurijad jõudmas järelduseni, et peamine põhjus seisneb siiski lennukipiloodi eksimuses, vahendas 15min.lt. Samas nenditakse, et prokuratuur pole uurimise ametlikke tulemusi veel avalikustanud.