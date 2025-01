ÜLEVAADE Merzi migratsiooniettepanekud murdsid AfD-vastase tulemüüri

​AfD ridadest kõlas pärast hääletustulemuste avalikustamist juubeldamist. «See on tõeliselt ajalooline hetk. Härra Merz, teie aitasite selle teoks teha,» ütles AfD liige Bernd Baumann.

AfD toetas Merzi resolutsiooniettepanekut hoolimata sellest, et seal on ka neid kritiseeriv punkt: «AfD kasutab massilisest ebaseaduslikust sisserändest põhjustatud probleeme, muresid ja hirme, et õhutada ksenofoobiat ja levitada vandenõuteooriaid.»