GIRKIN VANGLAST Putini «erioperatsioon» on täielikult läbi kukkunud

​​Donbassi endise sissijuhi Igor Girkini sõnumid ja kirjad vanglast on aeg-ajalt ikka tähelepanu äratanud. Oma viimastes kirjades (mida on pikemalt tutvustanud Michael Nacke ja Deniss Kazanski ) leiab ta, et Vladimir Putini algatatud nn sõjaline erioperatsioon Ukrainas on täielikult läbi kukkunud ning Venemaal on oht isegi laguneda.

Kui sõjakurjategija Girkin (Strelkov) 2023. aasta suvel vangi pandi, siis võis ta veel õrnalt loota, et see kestab kuni 2024. aasta presidendivalimisteni, et Putinist veel radikaalsem sõjahull konkurent teelt ära koristada. Nüüd aga on selge, et Girkinit Putin ilmselt mingi hinna eest ei vabasta ning väidetavalt on tema viimane «armuandmispalve» tagasi lükatud kinnipidamiskohast antud äärmiselt negatiivse iseloomustuse tõttu.