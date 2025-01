ÜLEVAADE USA armeekopteri sattumine reisilennuki teele viis ohvriterohke katastroofini

«Praegu me ei usu, et selles õnnetuses on ellujäänuid, ning me oleme toonud välja 27 inimest lennukist ja ühe helikopterist,» lausus Donnelly pressikonverentsil. Mõni aeg hiljem teatas Virginia osariigi kuberner Glenn Youngkin uudisteagentuurile Reuters, et hoolimata keerulistest ilmaoludest leiti päeva jooksul paarikraadisest jõeveest üles enamiku ohvrite surnukehad.