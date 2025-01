Re:Baltica: Kreml kasutab «põgenenud» venelasi Baltimaade-vastase propaganda levitamiseks

Üheks peamiseks narratiiviks, mida levitatakse, on see, et Balti riikide elanikud põgenevad massiliselt russofoobia, poliitilise tagakiusamise, baltlaste fašismi ja homopropaganda eest. Samuti levitatakse väiteid, nagu ohustataks kaitsevõime laiendamisega Baltimaades Venemaad ja Valgevenet.