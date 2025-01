​Sel nädalal Iisraeli külastanud välisministeeriumi asekantsler Minna-Liina Lind kinnitas, et selgust ei ole. «Alguses tõenäoliselt vabastavad need, kes on elus. See ongi läinud järjekorras: kõigepealt lapsed ja naised, eakamad ja nii edasi,» rääkis ta. «Aga siin on aim, et lõpp võib päris traagiline olla, kui viimased sealt saabuma hakkavad.»