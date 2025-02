Kesk-Euroopa riigid taovad maasse püsivad piirikontrollpunktid

Hollandi ja Saksamaa vahelist piiri ei ole näha, sest 1985. aasta Schengeni leppega loobusid 29 Euroopa riiki passikontrollist ja leppisid kokku, et inimesed saavad vabalt nendevahelisi piire ületada. Nendest 29st riigist 25 on ELi liikmesriigid.

Nüüd kuulutab Saksamaa valimiste favoriit ehk tõenäoliselt valimiste järel Saksa kantsleri ametisse asuv konservatiiv Friedrich Merz, et kehtestab Saksamaa piiril alalise kontrolli. Rändevood ja põgenike muretu liikumine Euroopas on muutnud poliitilise eliidi närviliseks, vahendas The Economist.