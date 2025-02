Dima (nimi muudetud) õpib ühes Helsingi gümnaasiumis ja sai teate, et kui tema klassikaaslased võivad minna Soome tuumajaama ekskursioonile, siis Dima suhtes kehtib ettevõttel turvapoliitika, mis keelab tal klassikaaslastega ühineda, kirjutas Yle.

Tuumarajatist ei saa Dima külastada seetõttu, et ta on sündinud Venemaal, kuigi tal on praegu topeltkodakondsus. Sõnumi Olkiluoto turvameetmetest sai Dima kooli suhtlusplatvormilt Wilma ja sõnumi teel.