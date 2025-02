VERSIOONID Kuhu kadus Kadõrov?

​Tšetšeenia hirmuvõimur Ramzan Kadõrov on kadunud. Viimati oli ta suuremalt tähelepanu all, kui Groznõi lähedal sai 25. detsembril raketitabamuse Aserbaidžaani reisilennuk Embraer 190, mis hiljem maandus ohvrirohkelt Kasahstanis. Aga pärast 8. jaanuari on Kadõrov üldse kadunud.