Putini armee jookseb Toretski linnale tormi

Ministeeriumi teatel vallutati Krõmske küla Toretskist kirdes, kus on viimastel kuudel käinud ägedad lahingud.

Teisipäeval teatasid Ukraina väed ägedatest lahingutest Toretskis ja strateegiliselt tähtsas Tšassiv Jaris. Ukraina sõjaanalüütikute ühenduse DeepState andmetel on Vene väed olnud neis linnades sees juba mitu kuud.

President Volodõmõr Zelenskõi sõnul näitavad rünnakud, et Ukraina vajab rohkem õhutõrjesüsteeme kaitsmaks end Venemaa terrori eest.

«Iga kaitsesüsteem, iga raketitõrje on elupäästja. On väga tähtis, et meie partnerid tegutseksid ja suurendaksid survet Venemaale.»