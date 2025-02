Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Planet Pix via ZUMA Press Wire / Scanpix

Slovakkia peaminister Robert Fico süüdistas reedel toimunud pressikonverentsil valitsusvastaste meeleavalduste korraldamises Gruusia Leegioni, selle juhti Mamuka Mamulašvilit ja Ukraina luuret. Ehkki väide on absurdne, kõlab see tuttavalt. Varem on sarnaseid süüdistusi esitanud Gruusia Unistuse juhitud Thbilisi võimud.