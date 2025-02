19. novembris sai Hersonis otsetabamuse buss, milles sõitsid eakad ja päästeteenistuse töötajad. Hersonis on jahihooaeg ja saagiks on tavalised inimesed. Küttimine algab iga päeva varajastel koidutundidel, mil esimesel Vene droonid lendavad madalalt üle Dnepri jõe ja hakkavad otsima ukrainlasi, keda tappa, kirjeldas The Times.