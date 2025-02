Järgmised kolm kuud on kõik USA välisabiprojektid peatatud, sest käivitatud programmid on kavas kõik üle vaadata. See teade tabas Leedus tegutsevaid valitsusväliseid organisatsioone ja eelkõige Valgevene opositsiooniliikumist nagu välk selgest taevast, kirjutas Leedu rahvusringhääling LRT.