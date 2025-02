Mis meeleolus on Ukraina inimesed praegu, kui kõik loodavad kolm aastat kestnud sõja peatset lõppemist? Üks järeldusi on, et juhul kui õnnestubki vaherahu sõlmida, siis toob see Ukrainas üsna kindlalt kaasa poliitilise kriisi ja lõhe ühiskonnas.