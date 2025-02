Kreeka paradiisisaar valmistub hukatuslikuks maavärinaks

Maavärina järgselt tekkiva tsunami kartuses on inimestel palutud vältida rannikualasid ning mahajäetud maju, samuti on palutud tühjendada basseine ning hoiduda kinnistes ruumides peetavatest rahvakogunemistest. Tänasest on ennetava meetmena kõik saare koolid suletud, vahendas The Guardian.