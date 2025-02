ÜLEVAADE «Aafrika Putini» avantüür süütas Kongo püssirohutünni

Kahe miljoni elanikuga linnast on tuliste lahingute järel minema peletatud Kongo valitsusväed ning neid aidanud, peamiselt Rumeeniast pärit sajad palgasõdurid. Mürsud langesid ka ÜRO rahuvalvajate ning Lõuna-Aafrika Vabariigi sõdurite baasidesse, tappes vähemalt 18 sõdurit ning sundides ÜRO administratiivtöötajaid linnast põgenema. Mässulised on alustanud linnas nukuvõimu administratsiooni loomisega, kirjutas uudisteagentuur AFP.

«Kui see nii jätkub, siis sureme me kõik kas juhukuulide haavadesse või nälga,» ahastas 26-aastane tudeng Ngise Ngeleka. Tema naaber sai möödunud nädalal kuulitabamuse ja suri, surnukeha lebas aga pikalt pärast seda tänaval. Nii Goma kui ka kaugemal lõunas asuva Bukavu haiglad on täis kuulidest ja mürsukildudest haavata saanud tsiviilisikuid. ÜRO teatel on viimaste nädalate jooksul Gomas ja selle lähiümbruses hukkunud vähemalt 700 ja saanud viga üle 2800 inimese.