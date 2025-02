Trump kirjutas oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social , et Kanada on valmis kulutama 1,3 miljardit dollarit piirivalve tugevdamiseks, sealhulgas uute kopterite ja tehnoloogia kasutuselevõtuks. Trumpi sõnul lubab Kanada suurendada koostööd USA-ga.

Trump lisas oma postituses, et Kanada on lubanud püüelda selle poole, et tugevdada piirijulgeolekut ning takistada narkootikumide sissevedu Ameerikasse.