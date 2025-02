Norra meedia: NATO eksjuht asub kodumaa rahandusministriks

Norra investeerimispanga Sparebank1 Markets peaökonomisti Harald Magnus Andreasseni sõnul on Stoltenbergi naasmine kodumaa poliitikasse igati tervitatav. «Ma arvan, et põhjus, miks ta tagasi tuleb, on ehtne huvi Norrasse ja majanduspoliitikasse,» märkis ta NRK-le.

«Me oleme Norras jäänud maksupoliitikaga natuke jänni. Mitmed valitsused, nii konservatiivsed kui ka teised, on teinud maksupoliitikas muudatusi ilma, et see oleks olnud kompromiss vasak- ja parempoolsete vahel. See on loonud ebastabiilsust, mis pole riigile kasuks tulnud,» lisas Andreassen.​