Schröder lükkas läbipõlemise tõttu edasi aruandmise Nord Streami gaasitorude kohta

Schröder pidi andma ütlusi Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa parlamendi uurimiskomisjoni ees jaanuari keskpaigas, kuid see lükati haigusele viidates edasi.

Komisjonile esitatud teates ütles Schröderi raviarst, et poliitik kannatab läbipõlemise all, mille tüüpilised sümptomid on sügav kurnatus ja energiapuudus.