Rootsi koolitulistamises sai meedia andmeil mitu inimest surma ja umbes 15 vigastada

Politsei sai väljakutse kooli pisut pärast kella 12.30 (Eesti aja järgi 13.30) ning ametliku avalduse kohaselt on saanud vigastada viis inimest. Avalik-õiguslik ringhääling SVT räägib aga oma allikatele viidates märksa suuremast kannatanute arvust ning tabloidlehe Aftonbaldet andmeil on hukkunud vähemasti ründaja, kuid võib-olla ka rohkem inimesi.

Politsei on seni öelnud, et ründaja on vigastatute seas. Pressikonverentsil lisas Örebro politseijuht Roberto Eid Forest, et tema teada oli ründajaks meessoost isik. Samas ei välista politsei endiselt, et ründajaid võis olla rohkem.