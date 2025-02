Lisaks sai mitu inimest tulistamises vigastada, kuid nende arvu pole politsei seni täpsustanud, vahendas Expressen. Örebro regiooni võimude teatel on haiglasse viidud kuus inimest – kõik täiskasvanud –, kellest viiel on kuulihaavad. Nelja kannatanut on opereeritud, neist omakorda kaks on stabiilses seisundis, üks on raskelt vigastatud ja üks kergelt. ​SVT andmeil kogunevad inimesed haigla juurde oma lähedaste kohta infot ootama.