Etteheidetega Trump juuniori vastu tulid välja roheliste ridadesse kuuluvad poliitikud, parlamendisaadik Luana Zanell ja Veneto maakonna volikogu liige Andrea Zanoni, kes kumbki on eraldi esitanud Itaalia parlamendile päringu, milles nõuavad võimudelt rikkumisele reageerimist, vahendas Reuters.

Täna tehtud sotsiaalmeediapostituses ütles Zanoni, et on näinud salvestisi, millel Trump juunior peab jahti Veneetsia laguunis Natura 2000 kaitsealal, kus USA presidendi poeg on koos kaitsealuse surnud tulipardiga.