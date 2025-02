Lääne laevaomanikud on teeninud Vene varilaevastikku igivanu tankereid müües miljardeid

Alates Venemaa täiemahulise sõja algusest on lääne laevaomanikud teeninud aluste müügilt Kremli-vastaste sanktsioonidega mitte liitunud riikide nagu India, Hongkong, Vietnam ja Seišellid firmadele kokku rohkem kui 6 miljardit dollarit (umbes 5,8 miljardit eurot), selgus analüüsist, mida juhtis Hollandi uuriva ajakirjanduse väljaanne Follow the Money (FTM) ning millesse olid kaasatud veel üheksa riigi toimetused.

Kõige enam tankereid on varilaevastiku ehitamisse panustanud Kreeka omanikud, kes on müünud maha 127 alust, teenides selle pealt 3,8 miljardit dollarit (3,7 miljardit eurot). Ühendkuningriigi omanikud on müünud 22 alust, Saksamaa 11 ja Norra kaheksa. Kokku müüsid tankereid nn varilaevastikku 21 sanktsioonidega liitunud riigi omanikud.