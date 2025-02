Inimesed 2023. aasta 9. mail Vilniuses Antakalnise surnuaial Nõukogude Liidu sõdureid mälestamas. Nüüdseks juba endisel aserahandusministril Valentin Gavrilovil on samuti kombeks seal käia.

Kas Leedus elav vene rahvusest inimesena võib tähistada 9. maid ning kiita Nõukogude okupatsiooni ja Vladimir Putinit? Jah. Tegemist on lõpuks vaba maaga. Kui sulle on aga usaldatud riigisaladused ja Leedu esindamine, siis saab kähku ilmseks, et eksisteerib ka selgelt sõnastamata taluvuslävi.