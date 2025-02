USU NIMEL India peaminister läks partei valimisvõitu ihates täies riides vette ja vee alla

Delhi regionaalvalimised on aga India ühed kõige olulisemad kohalikud valimised. Peaministri Bharatiya Janata partei (BJP, Rahvapartei) jaoks on see väga tähtis jõukatsumine, kus on tarvis võita endine Delhi regionaalvalitsuse juht ja veel hiljaaegu poliitilistel põhjustel vangis peetud karismaatiline Arvind Kejriwal.