KOLETIS VÕI KANNATAJA? Eluks ajaks vangi mõistetud Briti meditsiiniõde pole ekspertide hinnangul imikutapus süüdi

14 eksperdist koosnev meeskond Kanada endise neonatoloogia arsti Shoo Lee juhtimisel leidis, et Letbyle on osaks saanud tõeline ebaõiglus. Ühtlasi juhtis komisjon tähelepanu tervele reale probleemidele Chesteri haiglas, kus süüdimõistetud naine töötas, vahendas The Times. «Kui see oleks haigla Kanadas, siis oleks see kinni pandud – seda ei juhtuks,» toonitas Lee, viidates patsientide kehvale hooldusele Chesteris.