Alukaid vaheta iga päev, teksasid kord kuus: Prantsuse ametlik pesusoovitus põhjustab mõnitamist

Aluspükse vaheta iga päev, kuid sama T-särki kanna kuni viis päeva ja teksapükse 30 päeva, enne kui need pesusse paned – tegemist on Prantsusmaa valitsuse alla kuuluva ökoloogilise ülemineku ameti värske pesupesemissoovitusega, mis on toonud kaasa mõnitamise ja konservatiivide leerist ka nõudmise tuhande töötajaga asutus kinni panna.