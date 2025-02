Läti parlament kaalub võimalust keelata riigi elanikele turismireisid Valgevenesse

Kuigi Läti juba soovitab vältida reise Valgevenesse, käis eelmisel aastal seal siiski ligi 57 000 Läti kodanikku ning rohkem kui 17 000 mittekodanikust Läti elanikku, vahendas avalik-õiguslik ringhääling LSM. Inimõigusühenduse Vjasna andmeil on samas neli lätlast praegu Valgevenes süüdistatud poliitilistes kuritegudes ning kolm neist on otsinud abi Läti välisministeeriumilt.

«Kui me räägime Läti poole poliitilistest vangidest, siis millised on need süüdistused? Nendeks on režiimi kritiseerimine, sanktsioonide toetamine, oht riigi julgeolekule, väärikuse ja au haavamine tulenevalt kriitikat väljendamisest riigi juhtkonna vastu,» loetles Läti välisministeeriumi parlamentaarne sekretär Dace Melbārde riigi kodanikele Valgevenes tehtud etteheiteid.