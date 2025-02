Rootsi politsei teooria: koolitulistaja tahtis pärast toetuseta jäämist karistada sotsiaalametit

«Ta on sotsiaalametiga tülitsenud,» kinnitas üks asjaga kursis allikas Aftonbladetile. «Ainus teooria, millega edasi liikuda, on sotsiaalameti juhtlõng.» Samas pole kohtusüsteemis ühtegi märget, et Andersson oleks esitanud toetuseta ja seega ilma igasuguse sissetulekuta jäämise pärast ametliku kaebuse.