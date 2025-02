Itaalia arst tõmbas endale inimeste haiglas kassi opereerides kaela paksu pahanduse

Selgituskirjas tööandjale ütles radioloog, et kaheaastane lemmikloom vaakus õnnetuse järel hinge. «Ma teadsin, et suudan ta päästa vaid õigeaegse sekkumisega,» ütles Fanelli. Ta viis emase kassi kähku kompuutertomograafiasse ja tegi siis lõikuse vedeliku kopsudest eemaldamiseks, et loom saaks hingata.