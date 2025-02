Putin vallandas Roskosmose juhi

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas seda rotatsiooniks ja ütles, et «korporatsioon vajab dünaamilist arengut».

Borissovil oli Venemaa kosmoseporgrammi arendamiseks mitmeid ekstravagantseid ideid, kuid enamasti ei saanud need teoks. Näiteks soovitas ta viia koostöös Hiinaga Kuule tuumareaktor.

Kunagisel juhtival kosmoseriigil Venemaal on viimasel ajal puudus teadustalentidest ja ka rahastus on olnud pärast Nõukogude Liidu lagunemist heitlik, mistõttu on jäädud maha konkurentidest USA-st ja Hiinast.