AASIA VAADE India on valmis Trumpi plaanides kaasa lööma

Praegu on dokumentideta USAs viibivaid indialasi teadaolevalt umbes 18 000, kuid uuringufirma Pew Research Center andmetel on Ühendriikides ebaseaduslikult ligi 725 000 India kodanikku, seega on nad suuruselt kolmas rühm Mehhiko ja El Salvadori kodanike järel.

Kummaline on see, et rahvuslasest India peaminister Narendra Modi, kes tavaliselt reageerib teravalt indialaste kogukonna ründamisele välismaal, on väidetavalt andnud nõusoleku teha Valge Majaga koostööd ja võtta vastu dokumentideta kodanikud, kes Ühendriikidest välja saadetakse.

«Trumpi otsus lõpetada sünnijärgse kodakondsuse andmine ja piirata H-1B [töö]viisade väljastamist mõjutab ebaproportsionaalselt Ühendriikides elavaid indialasi ja võib tekitada võõrandumist võtmetähtsusega välismaalaste kogukonnas,» märkis Uppsala ülikooli rahu- ja konfliktiuuringute professor Ashok Swain.

«Modi, kes on tavaliselt häälekas välismaal elavate indialaste kaitsmisel, väldib tõenäoliselt vastasseisu Trumpiga. Modi on kiuslik, kuid Trump on veel kiuslikum. Samas võib sellest küsimusest saada murdepunkt kahe niinimetatud raudse juhi partnerluses,» lisas Swain.