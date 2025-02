Argentina jõgi värvus veripunaseks

«Hais ajas meid üles. Kui valgeks läks, vaatasime, et jõgi on täiesti punane, täitsa reostunud,» rääkis Maria Ducomls AFP-le.

«Tundub, nagu oleks jõgi verega kaetud, see on kohutav.»

Buenos Airese provintsi keskkonnaministeerium ütles, et veest võeti proove ja neid analüüsitakse, kuid ilmselt on tegu mingi «orgaanilise värvainega».

Üle kolmekümne aasta piirkonnas elanud Ducomls ütles, et jõgi on olnud ka sinkjas, rohekas, roosa, purpurjas ja õli meenutava rasvakihiga. Tema on veendunud, et värvi põhjustab jõkke lastav reovesi.