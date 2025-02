Malta ajakirjaniku mõrva tellinud miljonär ostis end vangist välja

Caruana Galizia tapeti autopommiga 16. oktoobril 2017. Prokuratuuri hinnangul on mõrva korraldamise taga valitsusametnikega lähedalt seotud ärimees Yorgen Fenech, kes vahistati 2019. aasta novembris ning pidi asja tõttu kohtu alla minema, kuid nüüd on kautsjoni vastu vahi alt vabastatud, vahendas The Guardian.