Daamid ja härrad!

Viimastel kuudel on liitlaste vahel hoogustunud arutelu Ukrainale pakutavate julgeolekugarantiide üle. See arutelu on õigeaegne, sest Ukraina julgeolekut kindlustavad garantiid peavad rakenduma kohe, kui lahingutegevus lõpeb, ja seda ka juhul kui NATO liikmesuseni jõudmine võtab aega; nende sisu peab olema lubadus Ukrainat agressiooni võimaliku kordumise korral kaitsta; selle lubaduse veenvust peavad tagama reaalsed sõjalised võimed. Ukraina julgeolek on esmajoones Euroopa julgeoleku küsimus. Seetõttu peavad Euroopa riigid olema neis garantiides peamised koormakandjad, kuid nagu Atlandi-üleses julgeolekus üldiselt, on ka Ukraina julgeolekugarantiide puhul tarvilik USA osalus. Eesti on valmis liitlastega neid garantiisid arutama, neid ühiselt välja töötama ja rakendamises ka osalema.

Head sõbrad!

Naiivne on loota, et rahu on võimalik saavutada vaid sellest rääkides, või – veel hullem – agressorit teiste rahvaste vabadusega toites. Rahu saab tulla vaid läbi tugevuse. Selleks tuleb kindlustada Ukrainale jõupositsioon ja tõestada, et Lääs pole oma kursilt kõrvale kaldumas. Kui peaks ka juhtuma, et USA abi mõnes valdkonnas väheneb, peab enam kui 400 miljoni elanikuga Euroopa suutma vajalikud lüngad ise täita.