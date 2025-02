Kodanikuühendus Denmarkification (eesti k n-ö «taanistamine»​) on oma veebilehel algatanud kampaania, kogumaks toetust Ameerika Ühendriikide lääneosas asuva California osariigi ostmiseks USA administratsioonilt.

«Oled sa kunagi vaadanud kaarti ja mõelnud: «Mida Taani vajaks? Rohkem päikesepaistet, palmipuid ja rulluiske.»,» märgib ühendus veebisaidil. «Ostame Donald Trumpilt California ära! Jah, sa kuulsid õigesti. California võiks olla meie oma ja me vajame sinu abi, et see teoks teha.»