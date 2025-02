Ukraina kaitsejõudude suure reformi üks võtmebrigaade sõdib põhimõttel, et kõige tähtsam on väikesed kaotused. «Me arvestame oma operatsioonide edukust selle järgi, kui minimaalse inimeste ja tehnika kaotusega me täitsime ülesande,» ütles intervjuus Postimehele Ukraina rahvuskaardi 13. brigaadi «Hartia»​ staabiülem polkovnik Maksõm Holubok.