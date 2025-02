PÜSS PÕÕSASSE Z-põlvkonna brittidest oleks kodumaa kaitseks valmis relva haarama vaid iga kümnes

Kui 2004. aastal ütles 80 protsenti toonastest noortest, et nad on britiks olemise üle uhked, siis nüüdse YouGovi ja Public Firsti läbiviidud arvamusuuringu järgi on neid vaid 41 protsenti. Samal ajal on nende osakaal, kes nimetavad Ühendkuningriiki rassistlikuks riigiks, kasvanud paarikümne aastaga 34 protsendilt 48 protsendile.