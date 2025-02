POSTIMEES UKRAINAS Võimaluste aken sõja lõpetamiseks püsib avatuna, kuni Trump Ukrainast tüdineb

Võimaluste aken sõja lõpetamiseks on praegu justkui olemas. Seda tahavad ukrainlased ning Trump, võib-olla isegi Hiina. Võtmeküsimus on, kas seda tahab Venemaa president Vladimir Putin.

Samas tunnistas üks informeeritud Kiievi valitsusallikas, et ei Trump ega tema esindajad pole Ukrainale siiani ka täpsemalt avaldanud, mis on nende plaan sõja lõpetamiseks.

Putinit läbirääkimistele saamiseks peab ta kõigepealt mõistma, et ei suuda Ukrainas enam midagi saavutada. Et Vene armee on tupikus, millest pole väljapääsu. Praegu sellist seisu Putini jaoks pole ega paista lähiajal ka saabuvat. Putin teeb endiselt kõik selleks, et Ukrainat kui iseseisvat riiki hävitada, olid Postimehe vestluspartnerid Ukrainas veendunud.