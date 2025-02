Müncheni raport: Hiinale mõtlev Trump võib Euroopa hüljata

Eile ilmunud raportis tunnistatakse, et kui Biden ametisse sai, loodeti, et Trumpi esimene ametiaeg oli vaid hetkeline kõrvalekalle. Samas lisatakse, et tegelikult tähendas ka bidenism osalist eemaldumist varasemast USA välispoliitilisest konsensusest, kus nii demokraadid kui vabariiklased toetasid selliseid põhimõtteid nagu demokraatia, inimõigused, vabakaubandus ja rahvusvahelised liidud.