Eesti on läbi aastate järjepidevalt rõhutanud, et rahvusvahelisele õigusele ja reeglitele tuginev maailmakord on Eesti iseseisvuse garantii. Ka seekord viitab minister «Eesti iseseisvust tagavale rahvusvahelisele korrale» ning rõhutab, et «riikidevahelistes suhetes kehtib ühiselt kokku lepitud õigus». Jääb mulje, et Eesti on rahvusvahelise õiguse toetaja ja tagaja.

Ukrainaga seoses kinnitab minister selgelt, et «õiglane rahu lähtub rahvusvahelisest õigusest, sealhulgas territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse põhimõttest». Need põhimõtted on meile eluliselt olulised ning Eesti peabki rahvusvahelisel tasandil tegema kõik, et neid põhimõtteid ja rahvusvahelist õigust laiemalt jätkuvalt austataks. Et rahvusvaheline õigus ei oleks vaid üks kaart, mida mängitakse siis, kui see on antud olukorras kasulik.