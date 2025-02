Minister Tsahkna kõnes esitatud ideed on tervitatavad - paraku on tõesti kätte jõudnud aeg, mil tuleb tõsta kaitse- ja välispoliitikaalaseid kulutusi ning seda teha Kremli ähvardustest hoolimata.

Tsahkna idee rahust Ukrainas ei tundu aga arvesse võtvat seda, et Putinil kui ainsal sõja lõpetamiseks võimelisel isikul on vaja mingisugust põhjust selle konflikti peatamiseks. Venemaa on võimeline peaaegu terve oma ühiskonna ja majanduse pühendama sõjapidamisele ja konflikti jätkama, hoolimata kõrgest sõjapidamise hinnast.