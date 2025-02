Kasjanov: Trumpi-Putini läbirääkimisi ei tule ja nafta hinnaga Trump Putinit ei kõiguta

Kasjanov ei kuulu nende Vene poliitemigrantide hulka, kes püüavad end päevasündmuste pideva kommenteerimisega vee peal hoida. Pigem on tema kommentaarid harvemad, kuid seda huvipakkuvamad. Tihti kujutavad need tegelikkust pessimistlikumas toonis, kui on see, mida pakuvad teised Vene opositsioonilised kommentaatorid. Nii mõjub ta mõnigi kord kainestavalt ja soovmõtlemist vaos hoidvalt.