Välisministri kaitsekeskne aastakõne vihjas USA poliitikapööristeks valmistumisele

«Eesti iseseisvust tagav rahvusvaheline kord on otsese rünnaku all Ukrainas, kus peetava sõja tulem määrab Euroopa julgeoleku aastakümneteks – kas piiride muutmine relva jõul on võimalik, kas agressioon tasub ära, kas riikidevahelistes suhetes kehtib ühiselt kokku lepitud õigus või hoopis tugevama jõud. Need on Eestile eksistentsiaalse tähtsusega küsimused,» lausus Tsahkna parlamendile, lisades, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin pole oma eesmärke muutnud. «Ta soovib endiselt nii kogu Ukraina allutamist kui ka Euroopa julgeoleku põhimõttelist ümberkorraldamist.»