POSTIMEES IISRAELIS Pantvange näljutatakse, vägistatakse ja piinatakse. Nende sugulased loodavad Trumpi peale

Liikumise #BringThemHome aktivistide ja pantvangide sugulastega kõnelemiseks on äärmiselt raske võimalust leida – nad kardavad, et pantvangide praeguseks peatatud vabastamine katkeb lõplikult. Need, kellega õnnestus rääkida, ei looda oma valitsusele, vaid Donald Trumpile.