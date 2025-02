Washington ja Moskva taastavad diplomaatilisi kontakte

Venemaa välisministri asetäitja Sergei Rjabkov on kohtunud USA suursaadikuga Venemaal Lynn Tracyga. Kuigi selle kohtumise kohta ei ole esitatud üksikasju, oli see pika aja järel Venemaa ja USA diplomaatide esimene kontakt diplomaatide tööga seotud küsimustes, märgib väljaanne.

Väljaanne lisab, et nii Venemaa saatkond USAs kui ka USA saatkond Venemaal on töötanud viimastel aastatel kärbitud kujul. Samal ajal on USA pidevalt keeldunud andmast Venemaa diplomaatidele viisasid New Yorgis ÜRO koosolekutel osalemiseks ja keelanud Vene diplomaatidel reisida väljaspool 25-miilist tsooni ÜRO peakorteri ümber.