Muski abi sai ekslikult juurdepääsu ülitundlikke andmeid sisaldavale USA maksusüsteemile

Säärane aps ujus päevavalgele föderaalkohtule esitatud ministeeriumi ametniku avalduses, kus selgus, et Muski 25-aastasel abil on õigus teha muudatusi maksusüsteemis. Tolle süsteemi kaudu tehakse makseid, mis ulatuvad triljonitesse dollaritesse, vahendas AFP.

Marko Elez on see töötaja, kellest on jutt. Ta astus tagasi möödunud reedel, sest tema nimega seostati rassistliku sisuga sotsiaalmeediakontot, ent Musk on juba öelnud, et tema abi ennistatakse ametisse.